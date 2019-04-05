Половин денонощие без вода в неделя за абонатите в центъра на Варна

Ново безводие за абонатите в центъра, предупреждават от ВиК-Варна, съобщи Moreto.net.



Поради рекунструкция на ул."Михаил Колони" без вода от 9 ч. до около 21 ч. на 7 април /неделя/ ще бъдат абонатите в карето ул."Княз Ал.Батенберг", бул."Княз Борис 1-ви", ул."Стефан Стамболов" и бул."Приморски".

ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗГОТВЕНИЯ ОТ ГЕРБ ЗАКОН ЗА ЦЕНЗУРА НА МЕДИИТЕ В ИНТЕРНЕТ СПИРАМЕ ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ПИСАНЕ НА КОМЕНТАРИ БЕЗ АВТОР В САЙТА!

ЗА ДА КОМЕНТИРАТЕ СТАТИЯТА, МОЛЯ, РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ ЗА СЕКУНДИ ТУК - https://petel.bg/registration.html