реклама

Половин денонощие без вода в неделя за абонатите в центъра на Варна

05.04.2019 / 13:53 1

Ново безводие за абонатите в центъра, предупреждават от ВиК-Варна, съобщи Moreto.net

Поради рекунструкция на ул."Михаил Колони" без вода от 9 ч. до около 21 ч. на 7 април /неделя/ ще бъдат абонатите в карето ул."Княз Ал.Батенберг", бул."Княз Борис 1-ви", ул."Стефан Стамболов" и бул."Приморски".

 

ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗГОТВЕНИЯ ОТ ГЕРБ ЗАКОН ЗА ЦЕНЗУРА НА МЕДИИТЕ В ИНТЕРНЕТ СПИРАМЕ ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ПИСАНЕ НА КОМЕНТАРИ БЕЗ АВТОР В САЙТА!

ЗА ДА КОМЕНТИРАТЕ СТАТИЯТА, МОЛЯ, РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ ЗА СЕКУНДИ ТУК - https://petel.bg/registration.html


реклама
Коментари
Коментирай чрез Facebook
2
0
Варна (преди 21 минути)
Рейтинг: 54094 | Одобрение: 29309
колко още ще мъчите хората заради кирливито ви усвояване. не се ли наядохте
ОСТАВКА НА ПОРТНИХ И ЦЕЛИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ!

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2019 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама