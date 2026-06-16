Половин месец след крайния срок: Ремонтът на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ във Варна е изпълнен на 61%

Снимка: Община Варна

Забавянето на основния ремонт на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ беше сред основните теми на днешното заседание на комисията по европейски въпроси и международно сътрудничество към Общински съвет – Варна.

Проектът за обновяване на училището стартира преди около година, като първоначално заложеният краен срок беше 31 май. Според представената информация към 29 май 2026 г. обаче изпълнението е едва 61%. В тази връзка бяха изразени притеснения относно възможността строително-монтажните дейности да не приключат преди началото на новата учебна година.

От общинската администрация съобщиха, че в момента се води активна комуникация с управляващия орган на програмата, по която се реализира проектът. Целта е да бъдат уточнени условията и възможностите за удължаване на срока за изпълнение, така че ремонтните дейности да приключат без риск за качеството на строителството.

Основният ремонт на ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ във Варна се осъществява по процедура „Модернизация на образователна среда“ чрез Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ). Общата стойност на проекта възлиза на около 3,4 млн. евро. От тях близо 2,3 млн. евро са осигурени чрез финансиране по НПВУ, а приблизително 1,1 млн. евро са съфинансиране от общинския бюджет.

По време на заседанието беше поставен и въпросът за изпълнението на проекта за ново улично осветление в квартал „Чайка“, при който също има забавяне. Първоначално заложеният срок за приключване на строителните дейности в края на април беше удължен, като към момента проектът е във финалната си фаза.

На съветниците беше заявено, че предстои монтирането на още 15 стълба, докато всички осветителни тела вече са поставени. Паралелно с това се извършва възстановяване на терените, засегнати от ремонтите. Близо половината от разкопаните площи са възстановени в първоначалния им вид, а плановете са до края на месеца възстановителните дейности да приключат изцяло, стана ясно в зала „Пленарна“.

Техническата реализация на проекта започна в началото на януари с изграждането на кабелната инфраструктура за новата система за улично осветление. Общата стойност на инвестицията е близо 3 млн. лева. От тях около 1,8 млн. лева са осигурени чрез европейско финансиране, а малко над 1,1 млн. лева са съфинансиране от бюджета на Община Варна. Средствата са посочени в лева, тъй като договорът за изпълнение на проекта е подписан в края на миналата година.

Членовете на комисията поставиха и въпроси, свързани с обновяването на спортен комплекс „Локомотив“ и изграждането на Черноморския младежки център в кв. „Аспарухово“.

Ремонтът на СК „Локомотив“ е приключил, като официалното откриване на модернизираната база е насрочено за 22 юни. Ремонтирани са закритият лекоатлетически комплекс, спортна зала „Димитър Нушев“ и залата за модерен петобой. Инвестицията е на стойност около 3 млн. лева, като близо 2,5 млн. лева са осигурени чрез безвъзмездно финансиране. Допълнително са предоставени над 1,2 млн. лева от местната хазна за изпълнение на допълнителни дейности извън първоначалния обхват на проекта.

Съветниците бяха запознати и с хода на строителството на Черноморския младежки център. Проектът на стойност около 2,2 млн. евро се изпълнява по график и се очаква да бъде завършен до края на месеца, беше изтъкнато в зала „Пленарна“.

Редактор "Екип на Петел",

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