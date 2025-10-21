Половин милион за нова пътна маркировка в Шумен

снимка: Проф. д-р Христо Христов, фейсбук

Община Шумен ще даде 500 хил. лв. без ДДС за пътна маркировка през следващите три години.

Обществената поръчка бе спечелена от сдружение „Трафик сейфти“, в което влизат „Път Консулт“ ООД – Разград и „Елит – пътна сигнализация“ ЕООД – Варна.

Днес фирмите започнаха работа по пешеходните пътеки на бул. „Славянски“.

От Община Шумен обясниха за ШУМ.БГ, че на изпълнителите е даден график, който включва освен главната улица, също и бул. „Мадара“, „Ришки проход“, както и ул. „Цар Иван Александър“. След това ще се освежат хоризонталните маркировки на улици в кварталите „Боян Българанов“, „Тракия“ и района на болницата.

Маркировката се изпълнява с боя тип „студен шприц пластик“ със светлоотразителни перли. Фирмите дават гаранция от 36 месеца от датата на полагането.

Боядисването следва да се прави при температура между 10 и 30 градуса и при под 70 % влажност на въздуха, за да е трайно покритието. Общината може да прави проверки на изпълнените участъци, за да се следи качеството, казаха още от кметството.

