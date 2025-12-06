Половината от французите не разбират дълги и сложни текстове

Снимка: Пиксабей

Половината от френското население вече не е в състояние да разбира дълги или сложни текстове. Това тревожно откритие беше представено на кръглата маса „Писмена информация в лицето на икономиката на вниманието“, организирана на търговското изложение „Press & Media of the Future“, която бе ръководена от Франсоа Дефосе.

По време на тази дискусия беше оспорено официалното тълкуване на резултатите от докладите на PISA и PIAAC, които оценяват уменията за четене: според тези проучвания близо 27% от 15-годишните имат затруднения при четене, предава БГНЕС.

Тази оценка вероятно е подценена, тъй като определя само първото от шестте нива. Работата на Еманюел Пароди, който преразгледа проучванията на PISA и PIAAC, разкрива мащаба на проблема. "Ако вземете PISA и добавите нива 1 и 2, ще получите повече от 50% от 15-годишните. В PIAAC близо 60% от възрастните имат затруднения с четенето на цифрови екрани,“ казва Пароди. С други думи, вече не става въпрос само за желание или удоволствие от четенето: Голяма част от населението просто вече няма достъп до сложни текстове . "Има голяма промяна между мисленето, че младите хора не четат, защото не обичат да четат, и осъзнаването, че половината от тях просто не могат. (...) Катастрофата в момента е подценена“, обяснява известният технологичен и медиен анализатор.

"Ако управлявате печатна медия, чиято целева аудитория е работническата класа, по-ниските социално-икономически групи, тогава печатът е свършен. Видеото превзема всичко“, подчертава експертът. За да достигнете до обществеността, е необходимо да създавате съдържание, което е едновременно релевантно и достъпно. В "Brief Me" редакционният екип дори промени някои от препратките си: Използването на термини като „Бял дом“ за обозначаване на президента на Съединените щати вече не е приемливо.

Преминахме от активно търсене на информация към просто да бъдем информирани

Тази криза на четенето е част от по-широк контекст: икономиката на вниманието. Бруно Патино, президент на Arte, посочва, че мрежата, някога царството на писменото слово, се е трансформирала. "Преминахме от активно търсене на информация към пасивното ѝ получаване. В маркетингов план преминахме от „дърпане“ към „насочване “, казва Патино. Експлозията от известия илюстрира тази промяна. "Когато "Монд" стартира своите известия, доставчикът на услуги препоръчваше по едно на седмица, за да не ни претоварват. Днес получаваме по 80 до 90 на ден. В такъв контекст две основни умения се сриват: способността за разбиране на причинно-следствените връзки и способността за абстракция. Когато постоянно сте бомбардирани със съобщения, причинно-следствените връзки стават все по-малко осезаеми. Способността за абстракция намалява. Писането, което изисква усилия и приемственост, е първото, което се жертва. Всички наши когнитивни системи се променят", подчертава с тревога Бруно Патино.

В този контекст видеото заема парадоксална позиция. То не е враг на писаното слово, но се е утвърдило като основен портал към сферата на информацията и развлеченията. Французите прекарват повече от четири часа на ден в гледане на видеоклипове, съобщи от своя страна Жулиен Розанвалон, главен маркетинг и директор клиенти в "Медияметри". Видеото не е хомогенна единица. Има видео, което стимулира, обяснява и предоставя ключовете за разбиране, и има видео, което завладява, фрагментира и разбива вниманието на микроимпулси.

Бруно Патино подчертава, че отговорността на медиите е именно да използват видеото не за да се поддават на най-непосредствените рефлекси, а за да въведат отново времето, разказа и причинно-следствената връзка. Опитът показва, че има силен апетит за разбиране: образователни формати като “Скритата страна на картите", геополитическа програма по "Арте" с поддържащи карти и графики, са постигнали значителен успех. Следователно проблемът не е самият екран, а как екосистемата го използва. Данните от "Медияметри" ни напомнят, че дигиталното потребление продължава да расте, но реалното време, прекарано в консумация на информация, намалява. Всеки месец категорията „общи новини“ достига между 40 и 45 милиона читатели, но времето, прекарано в четенето им, остава по-малко от час на ден.

Истинският въпрос вече не е: Четат ли младите хора? А: Подготвени ли сме все още да четем? И ако достъпът до сложността изчезне, как можем да поддържаме информирана и критична демокрация? Предизвикателството е огромно за пресата, училищата и културата. Вече не става въпрос за защита на писаното слово като фетиш, а за възстановяване на условията за четене: изобретяване на хибридни и мултиплатформени формати, използване на видеото като портал към сложността и истинско отделяне на време, за да се достигне до хората.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!