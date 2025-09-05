Половината от стажантите в Лидл България за 2025 година остават в компанията

16 студенти представиха реални бизнес проекти на финала на стажантската програма на Лидл България

Осем студенти от шестото издание на стажантската програма на Лидл България продължават кариерния си път в компанията. За първа година седем от тях ще имат възможност да останат да трупат опит в реална бизнес среда за още половин година. А един от стажантите – Георги Венелинов, студент по „Международни икономически науки“ във Friedrich-Alexander-Universität Erlangen в Нюрнберг, ще бъде назначен на постоянна позиция. Той разработи проект за централизиране на тръжните процедури към отдел „Техническо снабдяване“. Останалите нови попълнения са в отделите „Човешки ресурси“, „Стоково снабдяване“, „IT системи - сървиз и съпорт“ и „Счетоводство“.

Програмата стартира в началото на юли и предизвика рекорден интерес сред българските студенти от водещи университети в България, Испания, Германия, Австрия, Великобритания, Франция, Нидерландия, Швеция и Италия – кандидатстваха 525 студенти, което е ръст от близо 40% спрямо предходното издание.

Компанията прие 16 студенти от шест европейски държави, които през двата летни месеца – юли и август, разработваха реални бизнес проекти в различни отдели, с подкрепата на опитни ментори. Освен работа по практическата си задача, младежите имаха възможност да преминат обучения за ключови професионални и личностни умения като управление на проекти, личен бранд, бизнес комуникация, а за пръв път тази година – и предприемачество.

Всички стажанти се включиха в организирано от самите тях събитие със социална насоченост, по време на което засадиха градина, готвиха, рисуваха и подариха авторска книжка със съвети за здравословно хранене за децата от Център „Любен Каравелов“ в София.

Финалът на програмата се превърна в истински празник на креативността, таланта и предприемаческия дух – 16-те стажанти представиха пред ръководството на компанията своите конкретни бизнес проекти, насочени към иновации и оптимизиране на процеси в различни отдели.

„Младите хора не са просто бъдещето – те са настоящето, което ни вдъхновява да бъдем по-добри лидери, ментори и хора. Когато срещнеш истински потенциал, не поставяш граници – даваш възможности. Благодаря ви, че с целеустременост и желание да допринасяте работихте по тези смислени и комплексни проекти с висока приложимост в ежедневния бизнес, като внесохте в тях своя свеж поглед, дигитален подход и прагматичност.“ с тези думи Милена Драгийска, главен изпълнителен директор на Лидл България, приветства стажантите при закриването на кампанията.

Програмата на Лидл България вече е помогнала на десетки студенти и млади специалисти да направят първи стъпки в професионалното си развитие. С инвестицията си в обучението и развитието на младите таланти, Лидл България продължава да бъде важен мост между образованието и бизнеса, а също така осигурява перспектива на младите хора да останат да се развиват в България, предоставяйки им реални възможности за развитие в компания с топ работодателски практики на международно ниво.

За стажантите и техните проекти:

Петя Хрусанова, студентка по софтуерно инженерство в СУ „Св. Климент Охридски“ създаде вътрешен електронен магазин за техника, чрез който служителите могат да закупят използвани устройства – лаптопи, телефони, таблети. Така се оптимизира мястото за съхранение, насърчава се отговорното използване и се дава втори живот на стотици електронни устройства.

„Стажът ми даде знания, приятелства и увереност. Впечатлена съм, че в Lidl хората, дори на високи позиции, са супер земни“, сподели Петя в края на своето представяне.

Дария Плачкова от NEOMA Business School, Франция, работи по подобряване на клиентското преживяване при отварянето на нови магазини – с фокус върху комуникации, сезонни оферти и анкети в Lidl Plus, а Георги Узунов от IU University of Applied Sciences, Берлин, изследва как данните и изкуственият интелект могат да подобрят процесите в компанията. Студентът от Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Нюрнберг Георги Венелинов създаде формуляр за централизиране на тръжни процедури – проект, който вече се използва от отдел „Техническо снабдяване“, а Радослава Гинчева и Йоана Николова, и двете студентки в СУ „Климент Охридски“, разработиха съвместен проект, с който оптимизираха процеса по осребряване на плащания през касата, благодарение на което ще бъдат спестени над 9 часа месечно.

Анжела Александрова от Universidad Rey Juan Carlos, Мадрид, и Даниел Бисеров от УНСС също работиха съвместно и представиха атрактивен проект за комуникационно представяне на различните отдели в компанията по време на онбординг процеса.

Към стажантската програма за втора година се присъедини Пресияна Ганева от Американския университет в България и успешно разработи програма за дигитализиране на офис процеси в отдел „Недвижимости“, където се обработват над 20 000 документа годишно. Зорница Илиева от Техническия университет интегрира AI симулатор в обученията, а на финала сподели: „Стажът ми донесе приятелства, попаднах в един страхотен и сърцат екип!“

Проектът на Алек Асса от Lauder Business School, Виена, оптимизира процесите в звено "Обратни пратки" в Централен склад и ще помогне за спестяване на средства, а Владимира Ангелова от Universidad Carlos III, Мадрид, разработи сезонен акционен календар, който ще улесни планирането на търговските акции. Мартина Новкова, студентка в Code University of Applied Sciences, Берлин, разработи концепцията, организира и изпълни интересни и вълнуващи събития по време на стажа – както срещата с децата от Центъра, така и събирането на алумни общността и финалното събитие.

Георги Георгиев, студент от Newcastle University, предложи иновация за инвертаризацията на стоки - внедряване на RFID етикети и камери с компютърно зрение за проследяването на артикулите, а проектът на Елица Гаврилова от УНСС създаде база данни и инструмент за планиране на хранителни промоции. Нейният коментар за програмата: „Стажът надмина очакванията ми, запознах се с интересни хора, получих нови знания, положителни емоции и много изяден сладолед!“

Бъдещият юрист, сега студент по право в СУ „Климент Охридски“ Нено Дренков проучи чуждестранни практики в конкурентното право и задълбоченият му анализ доказа, че Лидл България следва и прилага най-добрите образци в тази област.

