Половината запаси от бензин и дизел на България са в чужбина

Пиксабей

Половината от горивните резерви на България са в чужбина

Запасите – къде и за колко време стигат?

Половината от задължителните 90-дневни запаси от бензин и дизел на България се съхраняват извън страната. Данните бяха потвърдени от председателя на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ Асен Асенов в интервю за bTV.

Запасите на територията на страната се намират в държавни бази и частни складове и могат да покрият нуждите за около 35 дни при бензина и над 50 дни при дизела.

Горивата зад граница

Останалите количества – около 50% – се намират в Италия, Холандия, Унгария, Словакия, Гърция и Румъния. При необходимост вносът им може да отнеме между 7 и 45 дни.

Компании в нарушение

Асенов коментира, че три компании не изпълняват законовите си ангажименти за предоставяне на гориво в държавния резерв. Сред тях е „Инса ойл“ на Георги Самуилов, а останалите две са по-малки дружества, срещу които агенцията води годишни съдебни дела.

Неизпълнените количества представляват около пет дни от задължителните резерви.

Ролята на „Лукойл“

В момента около 80% от горивните резерви, които трябва да поддържат частните фирми, се осигуряват от „Лукойл“. Асенов подчерта, че държавата има готовност да осигури необходимите количества за всички компании при нужда.

Контрол и проверки

Сключени са договори с фирми за стоков контрол, които ежемесечно проверяват количеството и качеството на съхраняваните горива.

План при проблеми в Бургас

Рафинерията в Бургас, ключов производител на нефтопродукти у нас, няма да спира. При евентуално намаляване на капацитета й, има готови алтернативи, така че доставките на дизел и бензин да продължат без прекъсване.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!