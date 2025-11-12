Половината жилища в Добрич са строени преди повече от половин век

Кадър Гугъл стрийт

В област Добрич една трета от жилищните сгради са построени в периода 1946 - 1960 година (33,3%). Следват построените сгради в периода 1961 - 1970 г. - 23.2%. Това сочат данните към 31 декември 2024 г. на Националния статистически институт.

Преобладават едноетажните жилищни сгради - 48.7 хил. или 81% от всички сгради в областта. Сградите на два етажа са 8.9 хил. (14.8%), триетажните са 1.4 хил. (2.3%), а жилищните сгради на четири и повече етажа са 1.1 хил. (1.9%), предаде Про Нюз Добрич .

Средната жилищна площ на човек от населението в област Добрич е 44.7 кв. м, при средна за страната - 42.6 кв. метра.

Преобладават жилищата с две и три стаи, с относителен дял от 67.5% от общия брой. Относителният дял на жилищата с четири стаи е 18.4%, на едностайните жилища - 6.5%, на петстайните - 4.4%, а жилищата с шест и повече стаи са 3.2% от всички жилища в областта.

Осигуреността с жилища на 1 000 души от населението в област Добрич е 717 при 672 средно за страната.

От всички 104.1 хил. жилища, в област Добрич 52% са електрифицирани, с водопровод и канализация. Електрифицирани само с водопровод 36.3% от жилищата, само електрифицирани са 5.3%, а електрифицираните жилища с водопровод, канализация и с централно или местно отопление са 4.4%.

