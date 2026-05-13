Полша: Прехванахме руски разузнавателен самолет над Балтийско море

Полша заяви днес, че нейните Военновъздушни сили са прехванали руски разузнавателен самолет над международни води в Балтийско море, определяйки полета му като провокация и потенциална заплаха, предаде Ройтерс.

„Машината е летяла в международното въздушно пространство без подаден полетен план и с изключени транспондери. Нямаше нарушение на полското въздушно пространство“, заявиха полските военни в социалните медии.

Министърът на отбраната на Полша Владислав Кошиняк-Камиш заяви, че подобни полети могат да представляват заплаха за други самолети и че „пилотите му винаги ще реагират незабавно“.

„Нашият самолет прехвана руски разузнавателен самолет Ил-20 над международни води в Балтийско море. Това е поредно агресивно действие от руска страна и изпитание на нашите системи за противовъздушна отбрана“, написа той в „Екс“.

По-рано днес полските въоръжени сили заявиха, че са предприели военни авиационни операции в полското въздушно пространство като превантивна мярка поради руските удари срещу Украйна.

„Наземните системи за ПВО и радарно разузнаване, които бяха активирани, се върнаха към стандартни оперативни дейности“, написа Оперативното командване на полските въоръжени сили в „Екс“, видя БТА.

Междувременно германското Министерство на отбраната заяви, че не е обезпокоено от засиленото присъствие на руски военни кораби в Балтийско море.

„Това не е нищо необичайно“, заяви говорител на министерството, добавяйки, че нищо не подсказва, че действията на Русия там не са в съответствие с международното морско право.

Редактор "Екип на Петел",

