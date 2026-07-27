Полша: Украйна няма да влезе в ЕС със знамената на Степан Бандера

Пиксабей

Украйна няма да бъде приета в Европейския съюз, ако продължава да почита фигури като Степан Бандера. Това заяви полският министър на отбраната Владислав Косиняк-Камиш в интервю за новинарския портал Wirtualna Polska.

„Въпросът е съвсем ясен: не може да се гради европейска общност върху история, която е чужда на тази общност“, коментира той. Косиняк-Камиш допълни, че борбата с корупцията ще е най-голямото предизвикателство за Киев в преговорите за членство, като прогнозира, че те ще продължат с години.

Изявлението идва на фона на ново напрежение между Варшава и Киев, което предизвика „война на ордените“. В края на май украинският президент Володимир Зеленски участва в препогребването на един от лидерите на Организацията на украинските националисти (ОУН) Андрий Мелник и присвои името „Героите на УПА“ на военно подразделение. В отговор президентът Карол Навроцки лиши Зеленски от най-високото полско държавно отличие – ордена „Бял орел“. В знак на солидарност със Зеленски бившите украински президенти Петро Порошенко, Виктор Юшченко и Леонид Кучма също върнаха своите полски ордени.

В основата на спора са действията на Украинската въстаническа армия (УПА), която в Полша е смятана за отговорна за т.нар. Волинско клане. През февруари 1943 г. украински националисти започват операция по унищожаване на полското население във Волиния, която достига своята кулминация на 11 юли същата година с нападения срещу близо 100 полски селища. Смята се, че жертвите са около 100 000 души, предимно жени, деца и възрастни. През 2016 г. полският парламент призна тези събития за геноцид.

Позицията на Варшава по въпроса е последователна. По-рано този месец полският премиер Доналд Туск също заяви, че Украйна трябва да признае историческата истина за събитията, за да напредне към ЕС. Още в края на юни Полша предупреди, че няма да подкрепи членство на Украйна „със Степан Бандера на знамената си“. Полските служби са предупреждавали и за възможни руски опити за саботажи, целящи да изострят историческите спорове между Варшава и Киев.

Редактор "Екип на Петел",

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