Полша: Вербувани от Москва украинци са извършили саботажите на жп линия

Кадър Youtube

Двама украинци, работещи за Москва, са назовани като заподозрени за двата случая на саботаж на жп линия в Полша, съобщи днес пред парламента премиерът Доналд Туск, цитиран от АФП.

Двамата са "действали и сътрудничили на руските спецслужби от дълго време", заяви Туск, цитирайки информация от разследването. Те са избягали в Беларус, посочва Ройтерс.

Той допълни, че властите са узнали самоличността на заподозрените, но все още няма да я съобщават публично, информира БНР.

Двата саботажа, извършени между събота и понеделник, са повредили жп линия, подпомагаща доставките за Украйна.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!