Полша и Нидерландия със зрелищно равенство в квалификация за Световното

Полша и Нидерландия направиха вълнуващо равенство 1:1 в един от най-интересните мачове тази вечер от квалификациите за Мондиал 2026 в САЩ, Канада и Мексико.

Поляците поведоха след гол на Якуб Камински (43'), който получи убийствена асистенция от Роберт Левандовски, а веднага след почивката "лалетата" изравниха с попадение на Мемфис Депай (47'). Иначе "дружина полска" игра с голямо сърце и определено пропусна да зарадва препълнения стадион "Народни" във Варшава, но липсата на късмет в някои моменти ги лиши от победата.

Иначе срещата се явяваше директен спор за първото място в група "G", където двата тима бяха разделяни от 3 точки в полза на нидерландците преди края на мача, припомня Спортал.

Така при успех силите щяха да бъдат изравнени за последния кръг, но към момента "лалетата" ще излязат на полпозишън преди заключителната си битка с Литва в началото на следващата седмица. Каквото и да се случи обаче, по всяка вероятност момчетата на Роналд Куман ще подпечатат визите за Северна Америка след около 72 часа, тъй като те имат смазваща голова разлика от +19, докато поляцита са със +6 и последните ще се нуждаят от победа с около двуцифрен резултат дори при поражение на нидерландците.Междувременно около час преди старта на двубоя стана ясно, че Полша със сигурност ще играе поне на бараж, тъй като Малта поднесе голямата сензация за тази вече и победи Финландия в гостуването си с 1:0.Интересното е, че по време на целия квалификационен цикъл Нидерландия победи всичките си останали съперници, като загуби точки единствено срещу Полша. "Лалетата" не успяха да победят същия съперник и в първия мач преди около два месеца, когато отново се стигна до равенство 1:1, но тогава на стадион "Де Кайп" в Ротердам.

И то като гост на стадион “Де Кайп” в Ротердам, където двата отбора направиха равенство 1:1.

