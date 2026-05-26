Полша и Великобритания ще подпишат договор за сигурност и отбрана

Полша и Великобритания ще подпишат утре в Лондон договор за партньорство в областта на сигурността и отбраната, съобщи полският премиер Доналд Туск, цитиран от Франс прес.

"Това е исторически момент, защото след подписването на договора с Франция в Нанси, Полша ще подпише такъв договор и с Великобритания", заяви Туск пред журналисти във Варшава.

Споразумението, което Туск ще подпише с британския премиер Киър Стармър, ще обхваща сътрудничество в областта на отбраната, здравната сигурност и киберсигурността, посочва БТА. Според полското правителство документът предвижда съвместни военни учения и обмен на информация.

Туск подчерта, че заради съседството си с Русия, Беларус и Украйна, Полша живее в условия на трайна нестабилност. "Всичко това трябва да ни гарантира пълна сигурност", каза той, визирайки партньорствата с Великобритания, Франция, САЩ и подготвяния договор с Германия.

По-рано този месец Варшава подписа и споразумение за заем с Европейската комисия на стойност близо 44 млрд. евро за модернизация на армията и оръжейната индустрия.

