Полша иска 1,3 трилиона евро репарации от Германия

Пиксабей

Предвид руската ескалация на източния фланг на НАТО, тясното сътрудничество между Берлин и Варшава е от съществено значение. В навечерието на посещението на полския президент Карол Навроцки в Германия се появи информация за искания за репарации от Германия, пише Die Welt, цитира Фрог.

„За да изградим партньорство със западния ни съсед, основано на истина и добри отношения, трябва най-накрая да решим въпроса за репарациите от германската държава, което аз, като президент на Полша, ясно изисквам в полза на всички“, казва Навроцки по време на реч на възпоменателна церемония по случай началото на Втората световна война на полуостров Вестерплате близо до Гданск.

Изданието отбелязва, че на 1 септември тази година председателят на националноконсервативната партия „Право и справедливост“ (ПиС) Ярослав Качински е заявил, че Германия е „постнацистка страна“, защото не е наказвала престъпниците и е създала система, „в която престъпниците не само не са били наказвани, но и са могли да направят политическа кариера“.



Качински добавя още, че Германия никога не е плащала репарации на засегнатите страни, така че това е още една причина, поради която може да се нарече така.



Посочва се, че прессекретарят на президента на Полша Рафал Лескевич е потвърдил, че Навроцки ще поиска плащането на „военни репарации“ по време на посещението си при Франк-Валтер Щайнмайер.



Въпросът за репарациите отдавна е бреме в германо-полските отношения. Полското правителство, водено от премиера Доналд Туск, също изисква обезщетение за престъпленията, извършени от германците по време на Втората световна война. По този начин то съответства на волята на по-голямата част от полското население.



Прави впечатление, че членовете на либерално-консервативната Гражданска платформа (ГП) на Туск говорят за „обезщетение“, а не за „репарации“, и също така са по-сдържани в коментарите си по въпроса.



На свой ред партията ПиС се позовава главно на доклад, изготвен през 2022 г. от парламентарна комисия. В него загубите се оценяват на еквивалента на 1,3 трилиона евро.

„Въпросът за репарациите е юридически затворен“, заявява наскоро в интервю за Германската редакционна мрежа (RND) Кнут Абрахам, комисар на германското правителство за Полша.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!