Полша модернизира изтребителите си F-16

Снимка Пиксабей

Европейска държава взе сериозни мерки за охраната на своето небе.

Полша е подписала договор на стойност 3,8 милиарда долара за модернизиране на изтребителите си F-16.

Това писа официалната агенция ПАП. Тя се позова на Министерството на отбраната.

Полша увеличава разходите си за отбрана от началото на войната в Украйна и планира да отдели 5% от брутния си вътрешен продукт (БВП) за въоръжените си сили през 2026 г.

Страната разполага с 48 самолета F-16C/D Block 52+, които са доставени в страната между 2006 и 2008 г. Това припомни държавната информационна агенция ПАП.

Полският министър на отбраната Владислав Косиняк-Камиш заяви на пресконференция, че модернизацията ще се извърши във военния авиационен завод "Войскови Заклади Лотични № 2" в северния град Бидгошч.

"Настоящите възможности на F-16 в версия CD са добри, но след 20 години те са недостатъчни срещу заплахите", заяви Владислав Косиняк-Камиш на пресконференция.

"Трябва да подобрим разузнавателните възможности, комуникацията, интеграцията с F-35, танковете Abrams и хеликоптерите Apache, както и способността да оперираме във всяка област."

По-рано този месец Полша подписа втора сделка за милиарди долари с южнокорейската индустриална и отбранителна група Hyundai Rotem за доставка на бойни танкове, пише news.bg.

