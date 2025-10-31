Полша отново прехвана руски разузнавателен самолет над Балтийско море
31.10.2025 / 17:03 0
Пекселс
Полша заяви днес, че нейни самолети са прехванали руски разузнавателен самолет над Балтийско море, предаде Ройтерс.
Това е третият подобен инцидент за тази седмица.
Самолетът не е нарушил полското въздушно пространство, уточняват полските въоръжени сили, предаде БТА.
