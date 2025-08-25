реклама

Полша отряза Украйна за "Старлинк", детските надбавки и здравните грижи

25.08.2025 / 18:42 3

Кадър Youtube

От 1 октомври Полша няма да може да плаща абонамента за услугата "Старлинк" на компанията "СпейсЕкс" за Украйна поради ветото на президента Карол Навроцки върху закона за удължаване на помощта за украинските граждани, предаде Укринформ, позовавайки се на изявление на говорител на полското министерство на цифровизацията.

"Законопроектът, върху който президентът (Карол) Навроцки наложи вето, удължаваше периода на помощта, т. е. финансирането от Фонда за помощ за Украйна до края на март следващата година", каза говорителят и добави, че понастоящем няма правно основание за финансиране на абонаментите за "Старлинк" за Украйна от 1 октомври тази година.

Както съобщи Укринформ, полският президент Карол Навроцки обяви по-рано днес, че не е подписал изменение към закона относно помощта за украинските граждани.

Полша плаща за използването на услугата "Старлинк" от Украйна, която ѝ осигурява жизненоважна интернет връзка за украинските военни подразделения, докато те се опитват да отблъснат нахлулите руски сили, отбелязва Ройтерс, цитирана от БТА.

Навроцки наложи вето върху законопроекта, разширяващ държавната финансова подкрепа за украинските бежанци, и обяви също планове за ограничаване на бъдещия им достъп до детски надбавки и здравни грижи, като същевременно предложи да се забрани прославата на украински националистически лидер от 20-ти век - признак за втвърдяване на позицията на Полша спрямо бежанците.

Варшава е един от най-твърдите поддръжници на Киев, откакто Русия нахлу в страната през 2022 г., но някои поляци са уморени от големия брой бежанци, а напрежението между Полша и Украйна по повод масовите убийства по време на Волинското клане през Втората световна война периодично се възобновява.

По официални данни в момента в Полша пребивават около 1,5 милиона украински граждани.

 

Коментари
0
0
kjk (преди 3 минути)
Рейтинг: 139190 | Одобрение: 15680
Лидерът на ОУН Степан Бандера и главнокомандващият на УПА са били агенти на „Абвера“ – орган на немската разузнавателна и контраразузнавателна служба, а украинските нацистки групи са действали в диверсионното специално подразделение Нахтигал“, известно със своята крайна жестокост, която дори е шокирала есесовците.;)Намусен:wassat:
0
0
kris (преди 16 минути)
Рейтинг: 498376 | Одобрение: 91311
Говори се за около 100 000 жертви при Волинското клане и Полша беше заявила, че няма да пусне Окрайна в ЕС докато не се реши Волинския проблем....!!
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!
1
0
kjk (преди 40 минути)
Рейтинг: 139190 | Одобрение: 15680
Крайно време беше!!!;)Ангелче;)Хохлите се помислиха за осиновени от останалия свят и всички са длъжни да им изпълняват капризите!!!;):errm:Гняв

