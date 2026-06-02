Полша планира да забрани мобилните телефони във всички начални училища в страната от началото на новата учебна година през септември, съгласно проектозакон, който полското правителство одобри днес, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Предложението, което сега ще бъде внесено за гласуване в парламента, трябва да влезе в сила на 1 септември 2026 г. В Полша началното образование обхваща обучението до осми клас.

Планираният законопроект ще забрани използването на мобилни телефони и други устройства, способни да записват звук или видео, по време на учебни часове и междучасия. Забраната ще се отнася както за държавните, така и за частните училища, съобщи Министерството на образованието на Полша.

Ще се допускат изключения, когато използването на телефон е необходимо за учебни цели, за подпомагане на учебния процес или по причини, свързани със здравето и безопасността, уточнява ДПА.

