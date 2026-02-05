Полша подготвя пакет с помощ за Украйна на стойност 56 милиона долара

Кадър Youtube

Полша подготвя нов комеплекс от мерки в помощ на Украйна на стойност 56 милиона долара, включващ основно бронирана техника, заяви премиерът Доналд Туск на съвместна пресконференция с украинския президент Володимир Зеленски при посещението си в Киев, предаде Ройтерс.

По думите на Туск е възможно Полша всеки момент да предаде на Украйна изтребители МиГ-29, но Зеленски му е казал, че Киев може да има по-голяма нужда от средства за противовъздушна отбрана и че той ще обсъди това с полски официални представители и след това ще бъде разговаряно отново с украинския президент в понеделник.

Зеленски, от своя страна, заяви, че Киев е готов да размени дронове за ракети за противовъздушна отбрана и полски изтребители МиГ-29. Той добави, че двамата лидери са обсъдили развиването на свързаността между енергийните системи на двете страни.

Зеленски заяви, че подкрепяните от САЩ мирни преговори между Украйна и Русия ще продължат в близко бъдеще, след като днес приключи вторият ден от разговорите в Абу Даби.

По думите на украинския президент преговорният екип на Киев е повдигнал въпроса за по-нататъшни размени на военнопленници, след като днес двете страни си върнаха една на друга общо 314 военнопленници.

Туск междувременно обяви, че Киев и Варшава са подписали писмо за намерения за съвместно производство в сектора на отбранителната промишленост, предаде Укринформ.

„Подписахме писмо за намерения, което не представлява само обявяване на намерения, а всъщност е нещо много повече – поставяне на начало на практическо сътрудничество. Това бе наша цел от много, много месеци. Обсъдихме това и положихме значителни усилия, за да гарантираме, че идеята за съвместно производство на оръжия и боеприпаси в предприятия както в Полша, така и в Украйна, ще се превърне в реалност“, заяви Туск, предаде БТА.

