Полша подкрепя стремежите на Армения за членство в ЕС

Кадър Youtube

Полша ще продължи да покрепя усилията на Армения да се присъедини към Европейския съюз, заяви вчера премиерът на страната Доналд Туск след среща с арменския си колега Никол Пашинян, предаде Полската агенция по печата (ПАП), цитирана от БТА.

На среща във Варшава двамата лидери обсъдиха двустранните отношения, търговския обмен и инвестициите, подкрепата на ЕС за Армения и ключови регионални въпроси. Министерствата на отбраната на двете държави подписаха и споразумение за военно и технологично сътрудничество.

„Европейският съюз е наистина много добро политическо изобретение и, независимо от някои конфликти на интереси и различни виждания, народите и държавите, обединени в блока, печелят значително, когато действат заедно“, каза Туск на съвместна пресконференция, в контекста на заявената цел на Армения да се присъедини към ЕС.

„Полша е била, е и ще остане защитник на разумното, внимателно и когато е необходимо прагматично разширяване на Европейския съюз, така че повече народи да могат да се радват на свобода, независимост и сигурност“, каза Туск.

Пашинян определи визитата си като началото на нова глава в полско-арменските отношения. Той благодари на Полша за подкрепата ѝ за реформите в Армения, насочени към приближаване на страната към членство в ЕС.

Армения официално започна процеса за присъединяване към ЕС в началото на 2025 г. Страната продължава да действа в сложен геополитически контекст, въпреки че през август миналата година подписа мирно споразумение с Азербайджан, с което се цели да се сложи край на десетилетията конфликт за региона Нагорни Карабах.

Докато Армения укрепва връзките си със Съединените щати, тя остава тясно свързана с Русия в отбранителната сфера чрез военен съюз и присъствието на руски сили на своя територия.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!