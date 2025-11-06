Полша преговаря със САЩ за газови доставки

снимка Булфото

Полша работи по сделка за внос на втечнен природен газ от САЩ за доставки в Украйна и Словакия, споразумение, което ще засили още повече връзките на Европейския съюз с американската енергетика, заявиха два източника, запознати с преговорите, предаде Ройтерс.

"Работим с нашите партньори – американци, словаци, украинци – върху възможностите за внос на американски газ, за да повишим енергийната сигурност на нашия регион", заяви полското министерство на енергетиката за енергетика пред Ройтерс късно в сряда, потвърждавайки преговорите.

Официални лица очакват да обявят съвместна декларация за увеличаване на вноса след среща на страните на трансатлантическа енергийна конференция в Атина по-късно тази седмица, съобщи един от източниците, допълва БТА.

"След това ще последват дискусии за условията за доставки към Словакия", съобщи един от източниците пред Ройтерс. Потенциалните обеми, които ще бъдат транспортирани на юг през Полша, могат да достигнат 4 до 5 милиарда кубически метра газ годишно, което е приблизително колкото годишното потребление на газ в Словакия, съобщиха източниците.

Очаква се това да бъде последната от поредицата енергийни сделки, сключени между европейски и американски правителствени служители и компании на фона на натиска от Вашингтон за увеличаване на износа на американски газ и ядрена технология.

Американското министерство на енергетиката не отговори веднага на искането за коментар, посочва Ройтерс.

