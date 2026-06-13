Полша прекратява данъчните облекчения за горивата

Снимка: Пиксабей

Полша ще започне постепенно да прекратява въведените през април данъчни облекчения за горивата, след като цените на енергийните суровини се понижиха на фона на напредъка в мирните преговори между САЩ и Иран, съобщи полският премиер Доналд Туск, цитиран от Блумбърг.

Страната намали ставките на ДДС и акциза върху горивата в началото на конфликта в Близкия изток, за да ограничи поскъпването на бензина и дизела. Благодарение на мярката цените на горивата в Полша останаха сред най-ниските в Европейския съюз.

Програмата струваше на бюджета около 1,6 млрд. злоти (436 млн. долара) месечно и трябваше да действа до края на юни. Вчера правителството обяви, че ще запази намалената ставка на ДДС до края на месеца, но няма да удължи намаления акциз, което поставя началото на постепенното премахване на схемата.

„Предположихме, че ще субсидираме цените на горивата до лятото, за да не се повишат. Спазихме това обещание, което ни позволи да имаме едни от най-ниските цени в Европа, но ще прекратим този проект сега, през лятото“, заяви днес Туск по време на пресконференция в Ломжа.

Полският премиер посочи, че перспективата за временно споразумение между Вашингтон и Техеран и очакваното възстановяване на нормалното корабоплаване през Ормузкия проток създават условия цените на горивата да се върнат към по-ниски равнища, отбелязва БТА.

Полското правителство се стреми и към ограничаване на рекордния бюджетен дефицит, натрупан вследствие на високите разходи за отбрана и социални програми. Кабинетът на Туск планира да набере допълнителни 3,8 млрд. злоти чрез извънреден данък върху петролните компании, който да компенсира част от разходите по схемата за подпомагане на потребителите.

Редактор "Екип на Петел",

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