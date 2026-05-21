Полша привика посланика на Израел заради издевателствата над хуманитарната флотилия

Министерството на външните работи на Полша изрази остър протест пред Израел след задържането на активисти от хуманитарната флотилия „Глобал Сумуд“, пътуваща към палестинския анклав на брега на Средиземно море ивицата Газа, предаде Новини.бг.

В тази връзка на 21 май 2026 г. полският външен министър Радослав Сикорски (на снимката) обяви, че е привикал временно управляващия посолството на Израел във Варшава.

Според информация на базираната в Еврейската държава медия мигнюз дипломатическият демарш е предизвикан от действията на израелските военни, които са задържали участниците в хуманитарната мисия.

Ръководителят на полската дипломация подчерта, че Варшава категорично осъжда действията на израелските власти и настоява за незабавното освобождаване на своите граждани, както и за спазване на международните стандарти при отношението към тях.

В публикация в социалната мрежа "Екс" Сикорски посочи, че причина за твърдата реакция е „неприемливото поведение на представител на израелското правителство“.

Разпространени видеокадри показват как израелският министър на националната сигурност Итамар Бен Гвир лично присъства по време на задържането.

Според полската страна действията му представляват подигравка с активистите, превозващи хуманитарна помощ.

Полският министър заяви, че е наредил извикването на израелския дипломат, за да изрази официално възмущение и да поиска извинение за поведението на члена на израелския кабинет.

Радослав Сикорски припомни също, че външното министерство препоръчва на полските граждани да се въздържат от пътувания до Израел и Палестина. Той обаче уточни, че тази препоръка не означава съгласие с нарушаването на правата и достойнството на полските граждани в чужбина.

