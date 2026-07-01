Полша се опасява от руски саботаж

Пиксабей

Полските специални служби се подготвят за евентуални руски саботажни операции, целящи да изострят напрежението между поляци и украинци, заяви в сряда пред радио РМФ Томаш Шемоняк - министърът, отговарящ за специалните служби, предаде Ройтерс, цитирана от БНР.



Отношенията между Полша и Украйна се влошиха след решението на президента Карол Навроцки да лиши украинския президент Володимир Зеленски от най-високото държавно отличие на Полша заради спор относно кръщаването на украинска военна част на името на обвинявани за масови убийства на поляци по време на Втората световна война.



Шемоняк заяви, че руската информационна война срещу Полша се е засилила през последните седмици, като тролове и ботове се опитват да раздуват споровете и да окажат влияние в полското онлайн пространство.



"Мечтата на Русия, мечтата на руските служби беше и остава създаване на възможно най-голямо напрежение между Полша и Украйна", каза Шемоняк.



Попитан за възможността от руска провокация, включително атака, насочена срещу украинци в Полша, която би могла да разпали още повече обществените настроения, Шемоняк отговори, че такива сценарии са напълно вероятни.



"Наблюдаваме интереса на лица, наети от руските служби, към различни обекти, които са важни от полско-украинска гледна точка", каза той.



И добави, че този интерес не се ограничава до военни обекти, критична инфраструктура и места, свързани с военната подкрепа за Украйна, а се простира и до хуманитарни организации и други места, свързани с полско-украинското сътрудничество.

Редактор "Екип на Петел",

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