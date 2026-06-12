Полша въведе ново поколение изтребители Ф-35 срещу Русия

Пекселс

Полша въведе на бойно дежурство първите изтребители Ф-35 от ново поколение, закупени от САЩ, като част от широкомащабна програма за превъоръжаване, предаде Полската агенция по печата (ПАП), цитирана от ДПА.

Полският президент Карол Навроцки заяви по време на церемония на военновъздушната база Ласк близо до Лодз, че с новите самолети Полша ще бъде по-сигурна и силна през следващите години, пише БТА.

Преди началото на церемонията многоцелевите стелт изтребители прелетяха над градовете Гданск, Варшава и Краков.

През 2020 г. Полша подписа договор за закупуването на 32 изтребителя Ф-35А на стойност 4,6 милиарда долара. Самолетите, които представляват пето поколение изтребители, ще бъдат доставени поетапно до 2029 г.

Навроцки и министърът на отбраната Владислав Кошиняк-Камиш определиха сделката за няколко милиарда долара като свидетелство за тясното сътрудничество между Полша и САЩ, съобщи ПАП.

От своя страна Томас Динано, американският заместник държавен секретар по контрола над въоръженията и международната сигурност посочи, че САЩ ще отпуснат на Полша заем от 4 милиарда долара по американската програма за финансиране на чуждестранни въоръжени сили.

Предвид факта, че Полша се намира на източния фланг на НАТО и ЕС, страната се чувства силно застрашена от Русия. За тази цел Варшава се стреми да поръча голям брой изтребители и танкове, за да изгради най-голямата конвенционална армия в ЕС.

Предстои полските военноморски сили скоро да получат подводници от Швеция.

Редактор "Екип на Петел",

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