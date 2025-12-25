Полша вдигна изтребители заради руски самолет

Кадър Ютуб

Напрежението в небето на европейска държава.

Полски изтребители прехванаха днес над Балтийско море руски разузнавателен самолет, който е летял в непосредствена близост до въздушното пространство на членката на НАТО, съобщиха въоръжените сили на Полша, цитирани от ДПА, предаде БТА.

Държавите, разположени на източния фланг на Алианса, се намират в състояние на повишена готовност за евентуални нарушения на въздушното им пространство още от септември, когато три руски военни самолета навлязоха за период от 12 минути във въздушното пространство на Естония.

Инцидентът стана броени дни след като над 20 руски безпилотни летателни апарата навлязоха в полското въздушно пространство.

„Тази сутрин, над международните води на Балтийско море, полски изтребители прехванаха, идентифицираха визуално и ескортираха извън своята зона на отговорност руски разузнавателен самолет, летящ в близост до границите на полското въздушно пространство“, се посочва в изявлението на армията.

Тя съобщи също, че през нощта са били регистрирани обекти, навлизащи в полското въздушно пространство от територията на Беларус.

„След извършване на задълбочен анализ беше установено, че най-вероятно става въпрос за контрабандни балони, движещи се в съответствие с посоката и скоростта на вятъра“, уточниха от полската армия.

Като превантивна мярка за гарантиране на сигурността, част от въздушното пространство над граничещото с Беларус Подласко воеводство, Североизточна Полша, беше временно затворено за граждански въздушен трафик.

Редактор "Екип на Петел", "За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!