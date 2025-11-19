Полша вдигна самолети в небето заради руския обстрел над Украйна

Пиксабей

Оперативното командване на въоръжените сили на Полша съобщи, че "във връзка с атаката на Руската федерация срещу обекти, намиращи се на територията на Украйна, в полското въздушно пространство действат полски и съюзнически въздушни сили", предаде Би Би Си, пише "Новини".

Във въздуха летят дежурни двойки изтребители и самолети за ранно предупреждение.

Отбелязва се, че тези мерки са превантивни по своята същност и имат за цел да осигурят безопасността на районите на Полша, граничещи с регионите на Украйна, които са подложени на руски бомбардировки и ракетни удари.

