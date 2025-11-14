Полша води на Нидерландия в Световните квалификации

снимка: Пиксабей

Полша води срещу Нидерландия с 1:0 в директната битка за първото място в група “G” на квалификациите за Мондиал 2026 в САЩ, Канада и Мексико от зона “УЕФА”.



Единственият гол към момента отбеляза Якуб Камински (43'), който получи убийствена асистенция от Роберт Левандовски.

“Лалетата” вече си гарантираха участие поне на бараж и последното усилие за момчетата на Роналд Куман остава да си подсигурят директното класиране на финалите в Северна Америка, предаде Спортал. Междувременно около час преди старта на двубоя стана ясно, че Полша също със сигурност ще играе поне на бараж, тъй като Малта поднесе голямата сензация и победи Финландия в гостуването си с 1:0.

Скандинавците вече изиграха всичките си 8 мача и имат с 3 точки по-малко от "дружина полска".

Интересното е, че нидерландците бяха безгрешни във всичките си мачове дотук, като загубиха точки единствено срещу “дружина полска”.

И то като гост на стадион “Де Кайп” в Ротердам, където двата отбора направиха равенство 1:1.

