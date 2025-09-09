Полша затваря границата си с Беларус
09.09.2025 / 16:27 0
снимка pixabay
Полша затваря границата си с Беларус от полунощ, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
Премиерът Доналд Туск обясни днес, че причина за решението са военните учения „Запад“, които се организират в съседната държава.
За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!