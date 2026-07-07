Полски тир остана без гориво на АМ "Хемус", стоя над 1 час по средата на платното да чака помощ

Снимка: Фейсбук, Д. Русинова

Тежкотоварен камион с полска регистрация е закъсал на АМ "Хемус" преди тунел "Витиня" с посока на движение към София. Свършило му е горивото и над един час отказва да бъде изтеглен от пътя, защото чака някой да му докара гориво. Това написа пътният експерт Диана Русинова от Европейския център за транспортни политики.

"Скандално и нагло е поведението на този водач на тежкотоварен камион, който е решил, че може да си прави каквото поиска по българските пътища. Спомням си един случай по Великден, когато камион аварира в едната тръба на тунел "Витиня" и тогава водачът беше обвинен в тероризъм. Чудя се защо не се прилагат същите мерки и към чуждестранните водачи, които явно са над законите в България?", задава въпрос тя.

"Къде е държавата и защо се толерира подобно нещо? В крайна сметка нивото на горивото е показател, който всеки водач е длъжен да следи по време на път. Институциите не виждат ли, че "паркираният" камион по средата на магистралата създава пряка и непосредствена опасност за всички участници в движението?", добавя още Диана Русинова.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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