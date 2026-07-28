Полския министър на отбраната: България иска да купи всичките ни стари Миг-29 от съветско време, значи наистина стават

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Полският министър на отбраната Владислав Косиняк-Камиш опроверга по-ранните изказвания на Димитър Стоянов (МО) за това, че България е проявила интерес само към резервни части за МиГ-29 от Полша.

Според него - българското правителство е предложило да купи всички 14 останали изтребители от съветско време.

"Тези самолети са в добро състояние. Толкова добри, че българите искат да ги купят. Ако някой е заинтересован да плати за тях, това означава, че са наистина добри", казва Косиняк-Камиш в интервю за WP, цитира boulevardbulgaria.bg и 24 часа.

Досега министърът на отбраната Димитър Стоянов беше потвърдил само за резервни части на бойните самолети, а не за целите машини.

Стоянов твърдеше, че е отправил такива питания и до Унгария, както и е провел преговори за придобиване на употребявани F-16 - но не и МиГ-29 извън поддръжката на собствените самолети на българските ВВС.

Казусът около полските изтребители не засяга само България, а и Украйна.

Полша иска да размени въпросните 14 самолета срещу дронове и технологии за производство на безпилотни апарати, с които само Украйна разполага.

Властите в Киев обаче не са съгласни с размяната, като изтъкват лошото състояние на полските МиГ-ове - онези, за които сега става ясно, че България е изявила интерес да купи.

Полският министър на отбраната е съобщил, че Украйна остава първи приоритет, но ако не бъде постигната договореност - опцията самолетите да се дадат на България е напълно реална.

Редактор "Екип на Петел",

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