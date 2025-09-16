реклама

Полското правителство ще вземе решение тази седмица за покупката на подводници

16.09.2025 / 16:21 1

Снимка: ЕП

Полският премиер Доналд Туск обяви, че правителството ще вземе решение за покупката на подводници още тази седмица, като първата сделка ще бъде финализирана до края на годината, съобщи Ройтерс.

"Ще дадем началото на програмата "Орка". Кабинетът ще приеме резолюция, с която се ангажира с придобиването на подводници до края на годината. Офертите вече са разгледани и предстои да изберем кой ще бъде нашият партньор по този проект", заяви Туск пред журналисти.

 

Серж (преди 10 минути)
Рейтинг: 224521 | Одобрение: 44861
Имате си корабостроителници и в Гданск и в Гдиня! Постройте си сами, бе плъх бозав! Ама нали и вие трябва да наливате едни милиарди в чужди ВПК...Болест

