Получаваме още една година гаранция, ако при дефект на стоката изберем ремонт пред замяна с нова

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Ако закупен след 31 юли 2026 г. телевизор, хладилник, пералня, печка, мобилен телефон или друга стока със задължителната т.нар. ремонтопригодност прояви дефект в двугодишния гаранционен период, а законът допуска рекламацията да бъде удовлетворена чрез ремонт и потребителят избере този вариант, гаранционният срок ще се удължи еднократно с още една година. Продавачите ще бъдат задължени да информират клиентите си за тази възможност, разказват от „Ние, потребителите“ в специален подкаст епизод

по темата.

Промяната е свързана с Директива (ЕС) 2024/1799, която е в сила през юли 2024 г., а държавите членки трябва да я транспонират в националните си законодателства и да я прилагат от 31 юли 2026 г.

Когато типът на дефектиралата стока предполага необходимост потребителят да разполага постоянно с нея, за времето на ремонта продавачът може да предостави безплатно заместваща, включително обновена (Refurbished). Обновена стока е употребяван продукт, който е преминал през технически преглед, почистен е, при необходимост е ремонтиран и е приведен във фабрично състояние. Такива продукти могат да бъдат например върнати онлайн покупки в 14-дневния срок без дефект, мостри, стоки с отстранен от

оторизиран сервиз лек дефект, върнати заради нарушена транспортна опаковка и др.

“Нерядко потребителите остават с впечатлението, че животът на някои продукти е твърде кратък и скоро след гаранцията се налага нова покупка. В същото време невинаги искаме да се откажем от стария си телефон или хладилник, ако той се повреди. Новите европейски правила дават на потребителите повече информация, възможности и облекчени процедури за ремонт и след изтичането на двугодишната законова гаранция

уред, за да могат да използват стоките си по-дълго, вместо да ги изхвърлят и заменят с нови”, казва авторът и водещ на подкаста Габриела Руменова.

Дори след като изтече законовата гаранция, търговците вече нямат право да откажат поправка на ремонтопригодна стока. Те няма да могат да се освободят от това задължение чрез общи условия или договорни клаузи. Това ще се отнася и за случаите, в които стоката вече е била ремонтирана.

За да могат потребителите да изберат най-изгодния за тях доставчик на ремонтни услуги за следгаранционна поправка, той ще трябва да предоставя т.нар. Европейски формуляр за информация за ремонт на стоки – безплатно, на траен носител, в разумен срок след поискването и преди потребителят да бъде обвързан с договор за предоставяне на ремонтните услуги. Наред с всички задължителни реквизити, във формуляра трябва да е посочена цената на поправката или начинът на нейното изчисляване, както и дали и при

какви условия ще бъде предоставена временно заместваща стока. Така потребителите ще могат по-лесно да сравняват различни оферти за ремонт.

За по-лесно откриване на сервизи и резервни части за извършването на следгаранционните ремонти, през 2027 г. Европейската комисия ще стартира специална онлайн платформа, с безплатен достъп и възможност за ползване и от хора с увреждания. Чрез нея потребителите могат да се свързват и с продавачи на обновени стоки, и с купувачи на стоки за обновяване. Платформата ще има национално подразделение за

България.

Следгаранционният ремонт може да бъде извършен безплатно или на разумна цена и в разумен срок от датата, на която потребителят е предоставил стоката или достъп до нея. Дори след като е изтекла законовата гаранция, при ремонт производителят може да предостави заместваща стока безплатно или срещу разумна сума за времето на престой на дефектиралата стока в сервиза.

Редактор "Екип на Петел",

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