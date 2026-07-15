Получен е сигнал за бомба в Министерски съвет

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Сигнал за поставено взривно устройство е постъпил в Министерския съвет (МС). След извършена проверка на обстоятелствата от Министерство на вътрешните работи (МВР) и Национална служба за охрана (НСО) е преценено, че няма нужда от прекратяване на работата на институцията.

Блиц припомня, че по-рано тази сутрин сигнал за бомба бе подаден и за сградата на Президентството. Веднага е бил задействан стандартният протокол за реакция при подобни ситуации. Служителите са били временно евакуирани, съобщиха от администрацията на президента Илияна Йотова. След проверка на сградата дейността в институцията е възстановена.

По непотвърдена информация заплашителни имейли за поставени взривни устройства са били изпратени до различни институции в София, Варна и Бургас.

Бомбена заплаха е получена и в сградата на НОИ в Благоевград. Според информация на „Струма“ работата там е била преустановена за около два часа заради проверката.

Редактор "Екип на Петел",

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