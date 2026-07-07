Получен е сигнал за поставено взривно устройство в Съдебната палата в София

Снимка Прокуратура на Република България

Сигнал за поставено взривно устройство е получен за Съдебната палата в София около 10:30 часа, съобщиха за БТА от съда. Сградата в момента се проверява, а служителите и посетителите са изведени. Нови сигнали за поставени взривни устройства са подадени за различни институции в цялата страна, съобщиха от МВР за БТА. Органите на реда извършват съответните действия по процедура.

В понеделник, 6 юли, беше съобщено за сигнали за поставени взривни устройства в съдебните палати и в други институции в Бургас, Ямбол, Разград, Стара Загора, Смолян, Търговище, Варна, Добрич, Силистра, Велико Търново, Благоевград, Ловеч, Пазарджик, Видин, Хасково, Софийска област, Кърджали, Шумен, Плевен, Монтана и Габрово.

Заплахите бяха получени преди обед по електронните пощи на институциите. Служителите и посетителите бяха евакуирани от сградите за извършване на проверки.

Редактор "Екип на Петел",

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