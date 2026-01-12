Полякиня роди бебе с 0,15 промила алкохол в кръвта

Снимка: Пиксабей, илюстративна

Полицията в Полша разследва жена, родила бебе с животозастрашаващо количество алкохол в кръвта. Това съобщи TVP World.

38-годишната жена е била с 0,30 промила алкохол в кръвта, когато в четвъртък (8 януари) е приета в болница в югоизточния полски град Томашув Любелски.

Полските медии съобщават, че жената била в 36-ата седмица от бременността и е била откарана в лечебното заведение, след като партньорът ѝ повикал линейка, посочва Дарик.

Лекарите решили да извършат цезарово сечение заради непосредствена опасност за живота и здравето на нероденото дете. Кръвните изследвания показали, че количеството алкохол в кръвта на бебето е било 0,15 промила.

Майката, която все още е хоспитализирана, е разследвана от полицията по подозрение за излагане на дете на опасност – обвинение, за което законът предвижда до 5 години затвор.

От полицията уточниха, че новороденото бебе е в стабилно състояние.

