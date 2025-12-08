Полярен вихър обръща зимата

Пиксабей

Метеоролози: Арктически студ връхлита стария континент след празниците

Арктическа студена вълна ще обхване Европа в началото на следващата година, като слаб полярен вихър заплашва да донесе сурова зима в големи части на континента. Метеоролози предупреждават, че въпреки вероятното меко време по празниците, януари и февруари ще бъдат белязани от екстремно ниски температури и снежни блокади, цитира Дунав мост.

Прогнозата, цитирана от сръбското издание B92 и потвърдена от глобалните климатични модели, сочи рязка промяна на атмосферната циркулация веднага след коледните празници.

Феноменът "слаб полярен вихър"

Основната причина за очакваното застудяване е отслабването на полярния вихър – мащабна циклонална система в стратосферата, която при нормални условия "заключва" най-студения въздух над Арктика. Когато този вихър отслабне или се разпадне, леденият арктически въздух успява да пробие на юг и да нахлуе дълбоко в територията на Европа и Северна Америка.

"Този процес често води до продължителни периоди на минусови температури и обилни снеговалежи, които могат да блокират цели региони," посочват експертите, наблюдаващи стратосферните процеси.

Ла Ниня диктува правилата

Ситуацията се усложнява допълнително от климатичния феномен Ла Ниня, който според анализите ще продължи да влияе активно до февруари 2026 година. В комбинация със слабия полярен вихър, това създава предпоставки за динамично и опасно време.

Докато коледните дни се очаква да преминат със сравнително високи за сезона температури и спокойна атмосфера, привидното затишие ще бъде заблуждаващо. Метеоролозите алармират за висок риск от образуване на гъсти мъгли и поледици, които ще предшестват същинското нахлуване на арктическия фронт.

Ситуацията в САЩ

Националната агенция за океански и атмосферни изследвания на САЩ (NOAA) също следи внимателно развитието на Ла Ниня. Техните прогнози за Северна Америка сочат по-високи от средните температури за декември, но подобно на Европа, ситуацията остава силно зависима от поведението на полярния вихър през следващите седмици.

