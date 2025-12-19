Полярна мечка осинови чуждо мече

Кадър БНТ

Изследователи в северна Канада наблюдаваха рядък случай на полярна мечка, осиновила чуждо мече.

Учените са заснели видеоклип как мечка, която през тази пролет е имала само едно мече, сега се грижи и за още едно, което няма ушни марки, съобщава БНТ. Това се случва сравнително рядко.

За последните 45 години учените са установили само 13 такива случая в популацията, която изследват.

Двете мечета са на 10 и 11 месеца и се предполага, че ще останат с майката докато станат на две години и половина.

Редактор "Екип на Петел"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!