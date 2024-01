Полярният ни кораб помогна на бедстваща яхта в новогодишната нощ

Снимка Булфото, архив

В новогодишната нощ НИК 421 “Св. св. Кирил и Методий“ взе участие в операция по оказване на помощ на бедстващата моторна яхта El Doblon на подходите на пролива Дрейк. За бързите и адекватни действия на командира на кораба кап. II ранг Николай Данаилов и неговия екипаж съобщава официалната фейсбук страница на ВВМУ „Н.Й. Вапцаров“.

Ето и хронологията на проведените действия:

В два без петнадесет през нощта на 1 януари по УКВ радиостанцията на канала за аварийни ситуации 16 е получен сигнал за бедствие MAY DAY.

Пет минути по-късно следва обаждане от чилийската брегова охрана на същия радио канал за оказване на помощ на бедстващ плавателен съд, след което НИК 421 бързо е приведен в по-високо състояние на бойна готовност.

Скоро са получени и координатите на бедстващия съд: Ш=55*31.30'S Д=066*29.45 W'. Това е на около 12 морски мили южно от о. Нуева при подхода за влизане в пролива на Дрейк.

НИК 421 веднага се насочва към пострадалия съд – 25-метроваjd моторна яхта El Doblon, плаваща под канадски флаг с 13 членен екипаж, която е на дистанция от 8 морски мили.

Минути след 2 през нощта НИК 421 е назначен като On Scene Commander („Командващ на местопроизшествието“, бел. ред.) от чилийската брегова охрана съгласно международния наръчник IAMSAR (International Aeronautical and Maritime Search and Rescue – „Аеронавигационно и морско търсене и спасяване“, бел. ред.)

В два и десет е установена комуникация с яхтата на испански език, като El Doblon докладва, че има пробойна в носовата килева част с нахлуваща вода и е без ход.

Пет минути по-късно на НИК 421 е подготвена спасителна бързоходна лодка с тричленен екипаж, оборудвана със спасителни средства и термокостюми, швартови (привързващи) и буксирни въжета за изтегляне на буксир на бедстващия плавателен съд и/или евентуално швартоване на борд.

Междувременно на борда на НИК 421 са предприети мерки за оказване на първа медицинска помощ на бедстващи хора на море.

Метеорологичните условията съвсем не са леки – вятър със скорост 12-13 м/сек, 5 бала вълнение на морето по скалата на Бофорт, като температурата на въздуха и водата е 8 градуса по Целзий.

Към два и половина българският кораб започва сближаване с моторната яхта El Doblon, като има готовност за спускане на спасителната бърходна лодка на вода. В три без десет НИК 421 се сближава с бедстващата яхта EL DOBLON на дистанция от 4 кабелта. Тогава при комуникация с El Doblon е получено съобщение за спиране на нахлуващата вода и възстановяване на минимален ход под ветрила.

В 02:58 часа при осветяване на яхтата е установен силен крен към десния борд и ход от 1,5 възела. Българският екипаж докладва на чилийската брегова охрана за състоянието на моторната яхта и започва ескортирането ѝ към подхода на канал Бийгъл и пристанище Пуерто Уилямс, Чили.

Пет минути след 4:00 часа при подхода към пролива Ричмънд българският плавателен съд е освободен от отговорността като On Scene Commander от чилийската брегова охрана поради навлизане в островна група с по-спокойни води и активиране на чилийски военен SAR кораб. НИК 421 снижава бойната готовност и продължава плаването съгласно плана към о. Ливингстън.

Поздравления за командира на НИК 421 кап. II ранг Николай Данаилов и неговия екипаж!

