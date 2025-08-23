Поляците против техни войници да бъдат изпратени в Украйна

Снимка Pixabay

Напрежение в Полша заради Украйна.

Мнозинството поляци се противопоставят на изпращането на национални войски като част от евентуални многонационални мироопазващи сили в Украйна, показва проучване на агенция SW Research, съобщи ДПА.

Според данните 61,1% от анкетираните са против подобно участие, 17,3% го подкрепят, а 21,6% не изразяват мнение. В допитването са участвали 800 души. Мъжете, жителите на големите градове и по-младите респонденти са по-категорично против, в сравнение с жените, хората от по-малки населени места и по-възрастните, пише news.bg.

Темата се обсъжда в Европа от месеци в контекста на възможно прекратяване на огъня в Украйна и идеята за разполагане на международни сили за поддържане на мира. През февруари премиерът Доналд Туск изключи пряко военно участие на Полша, но заяви, че страната може да предостави логистична и политическа подкрепа.

Полша има над 500 километра обща граница с Украйна и е сред основните приемащи държави за бежанци от войната. Според Върховния комисариат на ООН за бежанците към юли страната е приютила около 1 милион украинци - второто най-голямо число в Европа след Германия, приела 1,2 милиона.

