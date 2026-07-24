Поляците са най-честите гости на българското море

Пиксабей

9% спад на чуждестранните гости отчете председателят на Асоциацията на агенциите за входящ туризъм Иван Грощев. В ефира на БНР той коментира състоянието на българския туризъм през лятото на 2026 година и подчерта, че пазари като Полша и Великобритания изместват традиционния лидер Германия. Немските туристи на на четвърто място по посещения у нас, изпреварени от чехите, които са трети в класацията по брой посещения на Черноморието.

"Основните предизвикателства пред сектора включват слабата въздушна свързаност и тенденцията за резервации в последния момент, породена от геополитическа нестабилност", заяви Грошев.

Той вижда потенциала на фестивалния туризъм в Пловдив, който обаче е застрашен от прекомерно високите цени на нощувките.

Грошев призова за по-качествен национален маркетинг и държавна подкрепа за полетите, за да остане страната ни конкурентоспособна на дестинации като Албания. "Там летището им в Тирана има повече полети, отколкото нашето в София", каза още експертът.

Резултатите от сезона остават несигурни, като финалните анализи се очакват в края на есента, но тенденцията все пак е за last minute оферти, което изисква умел мениджмънт на ценовите нива, заключи Иван Грошев.

Редактор "Екип на Петел",

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