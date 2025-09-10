Ползват централни гробища във Варна за безплатен паркинг

Кадър Морето

Да бъде поставена бариера на входа на Централни гробища и да се въведе такса за престой след определен период. Това одобри комисията по обществен ред към Общински съвет, предаде репортер на Moreto.net.



Предложението идва от управителя на общинското дружество „Обреди“ Тодор Генков. По думите му Централните гробища във Варна са се превърнали в безплатен паркинг. Хора оставят колите си по алеите на парка, за да отидат до мола, до Автогарата или хващат автобус до центъра. Генков каза още, че положението се е влошило съществено след въвеждането на платен престой в близкия търговски център и бариерата на паркинга на „Локомотив“. Счита, че ситуацията с безконтролното паркиране в парка не е приемлива, пречи на реда и води до ощетяване на дружеството.



Шефът на „Обреди“ обясни, че идеята не е да се генерират приходи, а да се въведе ограничение, което да спира недобросъвестните граждани, които явно не паркират, за да посетят гробищно място. Неговото предложение е бариерата да бъде поставена на входа откъм ул.„Андрей Сахаров“, а откъм бул. „Владислав Варненчик“ да остане изход. Счита, че би било приемливо първият час престой да бъде безплатен.



Комисията одобри още да бъдат премахнати от гробищния парк 32 сухи и опасни дървета, които застрашават посетителите и служителите в парка.



Съветниците дадоха положително становище за поставяне на изкуствени неравности и пешеходни пътеки до спирките пред КРЗ "Одесос", а също и за "легнали полицаи" пред жилищен комплекс "Панорама парк" на ул. "Д-р Петър Скорчев". Комисията гласува отсечката от ул. "Боян Бъчваров" в Кабакум, която води към плажа, да бъде със забранено паркиране от едната страна.

