Помощникът на Хьогмо: Имаме договор с Лудогорец

Стопкадър: Dsport, фейсбук

Помощник-треньорът на Лудогорец – Микаел Старе, остана доволен от победата с дузпи над Локомотив Пловдив, благодарение на която „орлите“ си гарантираха участие в евротурнирите през следващия сезон, пише Dsport.

„Лудогорец е отбор, който е свикнал да побеждава. Това беше тежък сезон за Лудогорец и беше важно да спечелим този мач, за да се класираме за евротурнирите. Тежък сезон, но Лудогорец отново ще бъде на върха скоро“, започна Старе след мача в Разград.

Той анализира срещата, откроявайки предимството на Лудогорец: „Да, мисля, че имахме доста положения. На моменти играхме по-бавно в атака, винаги може да се създават повече положения, за да се печелят такива мачове в 90 минути. В продълженията свалихме нивото, но заслужавахме да победим“

„Ние играем по-добре под напрежение, футболистите ни се нуждаят от напрежение. Те бяха концентрирани преди двубоя, съдейки от разговорите ни с тях“, категоричен е помощникът.

„Имаме договор с Лудогорец, това мога да кажа към момента“, завърши Старе на въпрос за бъдещето както на него, така и на старши треньора Пер-Матиас Хьогмо.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!