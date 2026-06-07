Поне 12 простреляни на уличен фестивал в Охайо, издирват заподозрени

Пиксабей

Най-малко 12 души са били простреляни в района на уличен фестивал в Толедо, в щата Охайо, съобщи полицията, цитирана от Асошиейтед прес.

Сигналът за стрелбата е бил подаден вчера около 17:30 ч. местно време. Когато пристигнали на мястото на фестивала, служителите открили най-малко 12 ранени, двама от които са в сериозно състояние, предаде БТА.

Смята се, че са стреляли двама души, които сега се издирват. Според полицията може би те са стреляли един срещу друг и при престрелката са пострадали други хора.

„Дълбоко съм загрижен за ситуацията в Толедо", заяви губернаторът на Охайо Майк Дюайн.

Множество видеа, публикувани в социалните мрежи, показват хора, които бягат от изстрелите, както и служители на спешните служби, оказващи помощ на ранените.

Редактор "Екип на Петел",

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