Поне 6 жертви в жестока катастрофа при гонка между каналджии и полиция в Бургас

По първоначална информация, в автомобила са пътували общо 7 човека, жив ли е шофьорът, предаде Флагман.

Шест човека загинаха тази вечер след брутална гонка между каналджии и полицаи, завършила с потопен в Бургаското езеро автомобил, узна ексклузивно репортер на Флагман. На място има три патрулни коли на полицията и пожарна, а трафикът на кръстовището между бул. „Тодор Александров“ и ул. „Спортна“ е буквално парализиран.

Около 22 ч. днес Шкода, движеща се с над 150 км/ч. по Околовръстния път, преследвана от няколко коли на ОДМВР-Бургас и „Гранична полиция“ загуби контрол и излезе от пътя, забивайки се буквално в блатото.

По първоначална информация, в автомобила са пътували общо 7 човека, от които 6 мигранти. Водачът, към 22:51 ч., все още се счита за оцелял след тежката катастрофа. Възможно е да е скочил в движение. След малко ще бъде направен опит да се извади автомобила от езерото.

