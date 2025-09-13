Понижиха кредитния рейтинг на Франция

Пиксабей

Международната агенция Фич понижи кредитния рейтинг на Франция. Макар и очаквано, решението задълбочава политическата и икономическа криза в страната. То беше обявено дни след назначаването на новия премиер на Франция - петият за по-малко от две години, предаде БНТ.

Агенция Фич понижи кредитния рейтинг на Франция до най-ниското ниво в историята на втората по големина икономика в еврозоната. Решението оказва допълнителен натиск върху новия премиер Себастиен Льокорню, който замени на поста загубилия вот на доверие Франсоа Байру.

"От две години Франция не успява да овладее публичния си дефицит. Агенцията основава оценката си на база данните за публичните разходи и тъй като дългът и дефицитът са извън контрол, има понижение на рейтинга. Практика е държавите да бъдат уведомявани за намаляване на оценката няколко седмици по-рано, така че решението на Фич не е свързано с падането на правителството на Байру тази седмица", коментира Ан-Софи Алсиф, икономист.

В аргументите си рейтинговата агенция обаче посочва, че Франция е имала три различни правителства от средата на 2024 г., което е знак за нестабилност. Тази седмица френският президент Еманюел Макрон назначи Себастиен Льокорню за министър-председател, който е изправен пред почти невъзможната задача да прокара в парламента един силно орязан бюджет - изпитание, което доведе до отстраняването на последните двама премиери на Франция.

"Пониженият кредитен рейтинг ще се отрази на банките, както и на купувачите, които искат да купят първото си жилище или да поискат жилищен кредит, защото лихвите ще се повишат. Увеличаването на дълговото бреме в някои сектори за франзуците означава по-високи разходи. В момент, когато те се стремят към повече растеж и се опитват да стимулират инвестициите и потреблението, оценката никак не е благоприятна", посочи Ан-Софи Алсиф, икономист.

Франция има третото най-високо съотношение на задлъжнялост в Европейския съюз от 114%, след Гърция и Италия. Бюджетният дефицит на страната достигна 5,8%, което е значително над лимита на ЕС от 3% от БВП. След Фич, предстои и другите две големи рейтингови агенции да обяват оценките си - Moody's на 24 октомври и S&P на 28 ноември.

