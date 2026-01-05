Попдончев: Страховете за еврото и цените не се оправдаха

Редактор: Юлия Георгиева, кадър Нова тв

Всички страхове, които се налагаха на хората през последните месеци, не се оправдаха. Има любопитство в хората, някакво вълнение пред новото, но няма страх. Това, за което се говореше, че ще се смени курса в последния момент, че цените ще се умножат по две, че банките не откраднаха нищо от хората, а превалутираха безплатно, всичко това не се случи и това е в резултат на усилията на много хора. Това заслужава адмирации, коментира пред Нова тв Станислав Попдончев, зам.-председател на Българската стопанска камара.

Наистина имаше единични случаи на хора, които на касите настояват да им бъде върнато рестото в лева, но ние не сме ги удовлетворявали, тъй като стриктно изпълняваме закона. Имахме достатъчно евро в купюри и монети, посочи Милена Драгийска, изп. директор на Лидл – България.

Конкуренцията на пазара работи и тя няма да позволи репутационни щети, т.е. никой от търговците няма интерес граденото с години доверие да рухне за ден, защото ще направим нещо спекулативно. Така че ако няма обосновка за повишение на цените, те няма да се вдигат, посочи тя.

Повече от половината от оборота на нашата верига минава през промоции и сега с въвеждането на еврото добавихме допълнителни акции, допълни Драгийска.

