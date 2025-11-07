Попдончев обясни защо властта и бизнеса не могат да си стиснат ръцете

Редактор: Недко Петров

Стопкадър Нова Нюз

Зам.-председателят на БСК обясни какви са различията между бизнеса и властта в разговорите за бюджета, и защо до момента двете страни не могат да постигнат съгласие.

Според Станислав Попдончев има четири предложения на бизнеса, които към момента не са приети - данък дивидент да не се увеличава и да остане 5 процента, да не се увеличават и осигуровките за фонд „Пенсии“, да няма също ръст на максималния осигурителен доход и софтуерите за управление на търговски обекти да не се въвеждат толкова бързо.

Тези мерки като част от приходи в бюджета са 1 милиард и 100 милиона. Разговорите са откъде да ги покрием с други приходи, което на практика е невъзможно. В превод това означава - Като не искате да се вдига тази данъчна тежест, кажете кои други данъци да вдигнем, разкри Попдончев.

Разговорите продължават, но не можем да излезем с предложение, което да е приемливо. Няма нагласа в Съвета за съвместно управление, и тук решението не е експертно, а политическо. В разговорите по-скоро установяваме на какви позиции се намираме на този етап, продължи Попдончев.

Не стана ясно за нас защо максималният осигурителен доход се увеличава на 4600, не на 4430, както пише в прогнозата и колкото пише в бюджета. Не е ясно също защо се бърза софтуерите за управление на продажбите в търговски обекти да влязат от 1 април догодина, като всеки търговец трябва да избере такъв доставчик на софтуер, който е лицензиран и одобрен от НАП, допълни в „Твоят ден“ Попдончев.

