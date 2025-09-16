Попов: Благомир Коцев е в ареста, защото е кмет и ще излезе, след като бъде отстранен от поста

Снимка: Булфото

На 12 септември, когато Софийският градски съд разгледа мярката за неотклонение на Благомир Коцев, стана ясно, че той е задържан само защото е избран на този пост и ще бъде освободен, когато бъде отстранен, каза на пресконференция изпълняващият функциите кмет на общината Павел Попов. Заедно с него бяха София Колева, Антон Тонев, Стела Николова и Ивайло Митковски от коалицията „Продължаваме промяната – Демократична България“ (ПП-ДБ) във Варна, които призоваха варненци утре отново да излязат на протест от 18:30 ч., предава БТА.

Посегателствата, на които е подложен изборът на Коцев за кмет, вече са извън рамките на нормалната политическа борба, подчерта Попов и допълни, че е достигната критична точка. Той посочи, че в четвъртък, 18 септември, е насрочено заседание на Софийския апелативен съд, което ако отново завърши с оставянето на Коцев в ареста, планът за отстраняването му вероятно ще бъде осъществен. Попов припомни, че той изпълнява функциите на кмета до 30 октомври. Тогава изтича и отпускът на Коцев. След това има едномесечен срок, в който кметът може да не се явява на работа, без да има извинителни причини, допълни Попов. Според него така към края на ноември Общинският съвет ще има възможност да избере временно изпълняващ длъжността до провеждането на местни избори, които вероятно ще се проведат през януари.

Всичко това излага на риск работата на администрацията, общинските политики, проектите по които се работи, посочи Попов. Той допълни, че Благомир Коцев продължава да е отговорен за решенията, които се вземат в Общината, така че аргументът, че от ареста няма никакво влияние, е абсолютно несъстоятелен.

Комисията за противодействие на корупцията (КПК) не прави просто проверка по конкретно дело, а цялостен одит в Общината, каза още Попов. По думите му въпросите към администрацията вече надхвърлят 100 и те не се отнасят само до обществени поръчки. Попов посочи още, че администрацията съдейства по всякакъв начин на комисията и предоставя пълна информация. Това обаче е намеса на следствените органи в самоуправлението на Общината, посочи още той.

Депутатът от ПП-ДБ Стела Николова допълни, че като юрист е в шок, че мярка за неотклонение може да се използва като наказание, без при това да има реално повдигнато обвинение. Тя се обърна към варненци да излязат и да покажат своето неудовлетворение от дейността на прокуратурата. Към позицията ѝ се присъедини и Антон Тонев, според когото варненци живеят във фарс и са свидетели на погазване на правото. Прекалено много „съвпадения“ станаха в държавата, посочи още Тонев и подчерта, че ситуацията е аналогична в Пазарджик и София, където също изборите са спечелени от ПП-ДБ.

София Колева, общински съветник от коалицията във Варна, допълни, че днес в ареста е Коцев, утре може да бъде всеки един и тези, които си позволяват да действат така, не носят отговорност.

Ивайло Митковски посочи, че коалицията, издигнала и избрала кмета на града, ще стои зад този избор и зад всички действия, които ще бъдат предприети за осветляване работата на правната система.

Попов коментира още, че зад ареста на Благомир Коцев стоят политически сили и хора, които не могат да се примирят, че не могат да управляват общината и в кметския кабинет е влязъл човек, който не иска да обслужва конкретни икономически интереси, а защитава обществения. „Има много недоволни хора в Общинския съвет, че не са част от коалиция около кмета, както беше при предишното управление“, каза още Попов. Той бе категоричен, че в ръководния екип на Общината няма разнобой.

Проблеми създава отсъствието на кмета, защото той е човекът, избран от варненци, а стоим едни хора, назначени от него, но без да са гласували за нас и това не може да продължава така, обобщи Попов.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!