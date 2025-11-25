Поправка в проектобюджета: Плюс два милиарда евро за държавни гаранции

Булфото

Два милиарда евро допълнителни държавни гаранции и концесия на Българския спортен тотализатор – това са част от промените в проектозакона за Бюджет 226 година, внесени между първо и второ четене. Срокът за тях бе съкратен само на три дни, след като текстовете минаха на първо четене в пленарната зала в петък.

Поправката, с който потенциалните държавни гаранции се увеличават от 1,75 милиарда на 3,75 милиарда евро, е внесена от представители на ГЕРБ-СДС, БСП, "Има такъв народ" и "ДПС -Ново начало". От текстовете става ясно, че гаранциите могат да се издават за Българската банка за развитие "при възникнала необходимост във връзка с придобиването на акции или дялове в капитала в случаите по чл. 27в., ал. 5 от Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход“.

Без експлицитно да бъде написано, вероятно става дума за потенциално придобиване на активи на "Лукойл“, като четирите компании от групата в България попаднаха под санкции от Съединените щати. Страната ни получи временна дерогация от тях, а вече е назначен особен управител – бившият ръководител на НАП Румен Спецов.

Още една поправка силно прави впечатление – в Закона за хазарта, с която се дава възможност държавната лотария да бъде отдадена на концесия. Нито една от мерките, срещу които има остри критики от страна на бизнеса – като двойното увеличаване на данък дивидент, покачването на осигурителната тежест и въвеждането на СУПТО, не е отпаднала, според промените, внесени от депутати от управляващата коалиция или "ДПС – Ново начало".

Въпреки кратките срокове между двете четения на трите бюджетни закона има внесени много предложения. Утре бюджетите на Здравната каса и държавното обществено осигуряване влизат за второ четене в ресорната комисия, а в четвъртък – и проектът на държавен бюджет, съобщи БНР.

