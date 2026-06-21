Поптодорова: Фигурата на руския патриарх не трябва да се разглежда единствено през призмата на религията
Кадър bTV
Готовността на България да наложи вето върху части от новия пакет санкции на Европейския съюз срещу Русия предизвиква въпроси както у европейските партньори, така и у дипломатическите анализатори. Според бившия посланик на България в САЩ и вицепрезидент на Атлантическия клуб Елена Поптодорова страната ни трябва внимателно да прецени последствията от подобни действия.
По думите ѝ аргументите на София – свързани със санкциите срещу руския патриарх Кирил и енергийния сектор – са различни по своя характер и изискват отделен анализ.
„Струва ми се, че имаше желание България този път да се появи по-видимо в Европейския съюз – с един своеобразен фойерверк. Но истината е, че до окончателното гласуване има време именно за разговори и договаряне“, посочи Поптодорова.
Според нея фигурата на руския патриарх не трябва да се разглежда единствено през призмата на религията.
„Той не е просто символ. Кирил е еманация на една вековна имперска политика на Кремъл и е сред хората, които идеологически подкрепиха войната срещу Украйна“, заяви тя.
По думите ѝ използването на православието като инструмент за влияние е част от по-широка стратегия на Москва.
„След рухването на комунистическата идеология на преден план излезе православието като средство за влияние. Това е част от хибридната война и от опитите за разделение в обществата“, добави тя.
„Заглавията остават, обясненията никой не ги чете“
Поптодорова изрази притеснение и от заявките на новото българско правителство, че няма да предоставя повече военна помощ на Украйна.
„За съжаление, в международната политика заглавията остават. Обясненията, че не става дума за продажби или че не е постъпило искане, почти никой не ги чете. Във Вашингтон именно това заглавие беше забелязано“, каза тя.
Според дипломата подобни послания могат да създадат впечатление за промяна в стратегическата ориентация на страната, дори реалната политика да не се е променила.
Северна Македония: „Постоянно подхранване на негативизъм към България“
По повод палежа на автомобили на българската дипломатическа мисия в Скопие Поптодорова заяви, че подобни действия не могат да бъдат разглеждани като изолиран хулигански акт.
„В Северна Македония всичко минава през политическа интерпретация. Това показва постоянно и системно подхранване на негативизъм към всичко българско“, коментира тя.
По думите ѝ България продължава да изпитва трудности в защитата на собствената си теза пред европейските партньори.
„За съжаление, нямаме истински адвокат на нашата позиция в Европа. А когато става дума за спор, свързан с идентичност, а не просто с география, той е много по-труден за обяснение и решаване“, каза тя.
Преговорите между САЩ и Иран тепърва започват
Поптодорова коментира и започналите разговори между представители на САЩ и Иран в Швейцария, като предупреди, че процесът няма да приключи бързо.
„В момента са седнали политиците. Истинската трудна работа тепърва предстои – с юристи, експерти по енергетика, финансисти и представители на Международната агенция за атомна енергия“, посочи тя.
Според нея сегашните разговори са насочени основно към намиране на изход от напрежението и гарантиране на свободното корабоплаване през Ормузкия проток.
„Съединените щати очевидно са стигнали до извода, че са в патова ситуация и трябва да се търси нов модел на отношения с Иран. Това означава, че се задава нова конфигурация на Близкия изток“, смята Поптодорова.
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