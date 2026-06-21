Поптодорова: Фигурата на руския патриарх не трябва да се разглежда единствено през призмата на религията

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Готовността на България да наложи вето върху части от новия пакет санкции на Европейския съюз срещу Русия предизвиква въпроси както у европейските партньори, така и у дипломатическите анализатори. Според бившия посланик на България в САЩ и вицепрезидент на Атлантическия клуб Елена Поптодорова страната ни трябва внимателно да прецени последствията от подобни действия.

По думите ѝ аргументите на София – свързани със санкциите срещу руския патриарх Кирил и енергийния сектор – са различни по своя характер и изискват отделен анализ.

„Струва ми се, че имаше желание България този път да се появи по-видимо в Европейския съюз – с един своеобразен фойерверк. Но истината е, че до окончателното гласуване има време именно за разговори и договаряне“, посочи Поптодорова.

Според нея фигурата на руския патриарх не трябва да се разглежда единствено през призмата на религията.

„Той не е просто символ. Кирил е еманация на една вековна имперска политика на Кремъл и е сред хората, които идеологически подкрепиха войната срещу Украйна“, заяви тя.

По думите ѝ използването на православието като инструмент за влияние е част от по-широка стратегия на Москва.

„След рухването на комунистическата идеология на преден план излезе православието като средство за влияние. Това е част от хибридната война и от опитите за разделение в обществата“, добави тя.

„Заглавията остават, обясненията никой не ги чете“

Поптодорова изрази притеснение и от заявките на новото българско правителство, че няма да предоставя повече военна помощ на Украйна.

„За съжаление, в международната политика заглавията остават. Обясненията, че не става дума за продажби или че не е постъпило искане, почти никой не ги чете. Във Вашингтон именно това заглавие беше забелязано“, каза тя.

Според дипломата подобни послания могат да създадат впечатление за промяна в стратегическата ориентация на страната, дори реалната политика да не се е променила.

Северна Македония: „Постоянно подхранване на негативизъм към България“

По повод палежа на автомобили на българската дипломатическа мисия в Скопие Поптодорова заяви, че подобни действия не могат да бъдат разглеждани като изолиран хулигански акт.

„В Северна Македония всичко минава през политическа интерпретация. Това показва постоянно и системно подхранване на негативизъм към всичко българско“, коментира тя.

По думите ѝ България продължава да изпитва трудности в защитата на собствената си теза пред европейските партньори.

„За съжаление, нямаме истински адвокат на нашата позиция в Европа. А когато става дума за спор, свързан с идентичност, а не просто с география, той е много по-труден за обяснение и решаване“, каза тя.

Преговорите между САЩ и Иран тепърва започват

Поптодорова коментира и започналите разговори между представители на САЩ и Иран в Швейцария, като предупреди, че процесът няма да приключи бързо.

„В момента са седнали политиците. Истинската трудна работа тепърва предстои – с юристи, експерти по енергетика, финансисти и представители на Международната агенция за атомна енергия“, посочи тя.

Според нея сегашните разговори са насочени основно към намиране на изход от напрежението и гарантиране на свободното корабоплаване през Ормузкия проток.

„Съединените щати очевидно са стигнали до извода, че са в патова ситуация и трябва да се търси нов модел на отношения с Иран. Това означава, че се задава нова конфигурация на Близкия изток“, смята Поптодорова.

Редактор "Екип на Петел",

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